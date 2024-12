Lula diz que está se sentindo bem após procedimentos cirúrgicos na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar se sentindo bem após os procedimentos cirúrgicos pelos quais passou nos últimos dias. O petista falou ao Fantástico logo após a coletiva de imprensa para anunciar sua alta hospitalar no início da tarde deste domingo, 15.

Lula reforçou que o plano é retornar a Brasília na próxima quinta-feira, 19, para "trabalhar normalmente". Contudo, destacou que ainda possui restrições indicadas pelos médicos, principalmente relacionadas a atividades físicas.

"A maior preocupação dos médicos é com os próximos 45 a 60 dias, porque é o período de cicatrização", afirmou, destacando que viveu momentos de preocupação, já que a cabeça, região afetada, é "muito delicada".

Sobre viagens internacionais, o petista informou que a próxima, para o Japão, está prevista apenas para 27 de março. "Ficarei tranquilo em Brasília, me cuidando", disse.

Apesar de agora a situação estar controlada, o médico Roberto Kalil Filho, que trata o presidente, afirmou que o cenário inicial era grave. "Podia ter acontecido o pior", disse.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, Kalil avalia que Lula está "completamente apto" a se lançar candidato à reeleição para o cargo em 2026, quando seu atual mandato se encerra.

Durante a entrevista ao Fantástico, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, classificou a internação de Lula no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, como um "momento angustiante". No entanto, avalia que o presidente está "firme e forte para voltar a cuidar do Brasil".