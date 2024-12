Segurança de Gusttavo Lima é procurado pela PF por 'ligação' com PCC

A Polícia Federal está em busca do policial civil e segurança de Gusttavo Lima, Rogério de Almeida Felício, o Rogerinho, em uma operação que mira policiais suspeitos de terem ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Rogerinho foi citado na delação de Vinícius Gritzbach, empresário que foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) no mês passado. Até o momento, no entanto, o policial não foi localizado pelas autoridades. As informações são da Polícia Federal.

Segurança de Gusttavo Lima teria ficado com um relógio que pertencia a Gritzbah. Antes de ser morto, o empresário teria entregue às autoridades fotos que mostram Rogerinho com o objeto que pertencia a sua coleção pessoal — Vinícius alega que o agente teria subtraído o relógio.