Tempestade subtropical provoca estragos e deixa dois feridos no Rio Grande do Sul

Ao menos seis cidades relataram estragos em razão da tempestade subtropical Biguá, que se formou na costa do Rio Grande do Sul no último fim de semana. Conforme balanço da Defesa Civil gaúcha, duas pessoas também ficaram feridas. Ambos apresentam quadro estável.

O fenômeno trouxe consigo ventos intensos com rajadas de até 84 km/h, além de fortes chuvas que afetaram principalmente as regiões sul e metade leste do Estado.

"O impacto foi significativo em diversas localidades, onde a força do vento causou a queda de árvores, danos à infraestrutura como o desabamento da cobertura de uma quadra de esportes, 230 mil pontos com interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos pontuais em áreas urbanas", afirmou ainda o órgão estadual.

Foram relatados destelhamento de casas, queda de árvores e também alagamentos, segundo informações da Defesa Civil. Não há novo alerta vigente para os próximos dias.

Veja a lista de cidades afetadas:

- Triunfo: queda de árvores;

- Encantado: queda de árvores;

- Pelotas: queda de árvores;

- Capão do Leão: residências com danos no telhado e queda de árvores;

- Arroio Grande: residências com danos no telhado e alagamentos em algumas residências na Vila Santa Isabel;

- Butiá: queda de telhado de uma quadra de futebol. Dois feridos, ambos estáveis.