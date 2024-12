BRF compra 50% da Gelprime por R$ 312,5 mi

São Paulo, 18 - A BRF anunciou a aquisição de 50% do capital social da Gelprime, empresa especializada na produção de gelatina e colágeno, localizada em Londrina (PR). O investimento, de R$ 312,5 milhões, reforça a estratégia da companhia de ampliar a participação em produtos de maior valor agregado por meio da BRF Ingredients, explicou a companhia, em nota.O segmento de colágeno e gelatina, que cresce cerca de 7% ao ano desde 2018, é considerado altamente rentável, com aplicações em alimentos, bebidas e saúde, destacou o CEO da BRF, Miguel Gularte. "Estamos investindo em um segmento com margens superiores, em um mercado que cresce de forma consistente e com o diferencial competitivo do acesso à matéria-prima de origem animal que será processada em um ativo que é o estado da arte no setor", destacou, na nota, o executivo.O CFO da BRF, Fábio Mariano, afirmou que a operação permitirá "expansão de rentabilidade e diversificação de negócios", além de sinergias operacionais e comerciais. A fábrica da Gelprime ocupa uma área de 475 mil metros quadrados. O acordo prevê um plano de expansão da planta, com objetivo de aumentar a capacidade de produção para atender à expectativa de crescimento da demanda global. Segundo o CEO da Gelprime, Vinícius Vanzella de Souza, a parceria com a BRF "acelerará o crescimento e fortalecerá a nossa presença global".Com a consolidação da operação, a Gelprime deverá alcançar 5% da produção global de gelatina e colágeno, de acordo com estimativa divulgada pela BRF. Isso será impulsionado pela presença internacional da empresa e pelo portfólio ampliado de clientes no exterior.