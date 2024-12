Quente, chuvoso e com menos ondas de calor; veja como será o clima neste verão

Para Desirée Brandt, meteorologista da Nottus, o cenário em 2025 deve ser diferente do que tivemos em 2024: em vez de ondas de calor, o verão deve ter a ocorrência de invernadas, que são períodos de cinco a sete dias com chuvas persistentes e volumosas e quase sem sol. "Esse quadro deve persistir até fevereiro de 2025, com temperatura típica de verão, mas baixa incidência de ondas de calor", disse.

Verão mais típico

Uma nota técnica conjunta do Inmet e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com o prognóstico climático para o verão de 2025 no Brasil destaca um clima mais típico do que no verão passado. Mesmo assim, as chuvas e as temperaturas podem ficar acima da média histórica em algumas regiões. O prognóstico cobre o período de 21 de dezembro a 20 de março de 2025.

A influência do La Niña e a atuação de sistemas como a Zona de Convergência do Atlântico Sul e a Zona de Convergência Intertropical terão papel determinante no comportamento da estação. As análises apontam para uma probabilidade de 60% de desenvolvimento do La Niña durante o primeiro trimestre de 2025, mas o fenômeno pode ser de curta duração.

O verão típico, como se prevê para 2025, é marcado por temperaturas altas, dias mais longos e mudanças rápidas nas condições climáticas, favorecendo eventos como chuvas intensas, como as que ocorrem desde sexta-feira no estado de São Paulo. Pode haver também vento forte, queda de granizo e descargas elétricas (raios).

Como será o verão por região brasileira