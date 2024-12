Brasil será vencedor de guerra comercial entre Trump e Xi, diz agro dos EUA

Em 2023, as exportações agrícolas do Brasil para a China atingiram um recorde de US$ 60,24 bilhões, representando 36,2% do comércio agrícola total do país.

Se a China retaliasse com suas próprias tarifas de 60% sobre os produtos agrícolas dos EUA, isso resultaria em uma perda para os americanos de 25 milhões de toneladas métricas de exportações de soja e 90% das exportações de milho.

"Conclusão: Uma abordagem baseada em tarifas repetidas acelera a conversão de terras agrícolas na América do Sul, o que tem ramificações permanentes nas exportações de soja e milho em todo o mundo", dizem as associações. "E os produtores de soja e milho dos EUA arcam com o ônus."

Os dois produtos são centrais na exportação agrícola dos EUA. Juntos, eles representam 25% de toda a venda ao exterior do campo americano.

O que diz o estudo?

De acordo com as entidades, os fazendeiros americanos "trabalharam por mais de 40 anos para estabelecer e nutrir uma relação comercial forte com a China". Agora, veem a ameaça de ter de pagar parte do preço das políticas de Trump, enquanto os chineses desenvolvem cadeias alternativas de abastecimento.