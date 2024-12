Avião sofre acidente em região do Pantanal e ocupantes são resgatados com vida

Uma aeronave de pequeno porte sofreu um acidente na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em uma área do Pantanal de difícil acesso. Equipes da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionadas e resgataram, com vida, os três ocupantes do avião. O caso aconteceu na última sexta-feira, 27, e foi divulgado pelo CGPA neste domingo, 29.

De acordo com as autoridades, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, receberam atendimento em uma unidade médica na cidade e todas passam bem.

A operação de resgate foi desencadeada depois que o 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana recebeu a informação do acidente aéreo, e repassou o caso à CGPA e ao DOF. Um helicóptero, baseado em Dourados, foi acionado para ajudar nos trabalhos de socorro.