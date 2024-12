Governo assina contrato de R$ 171 milhões para nova ponte entre Tocantins e Maranhão

A nova obra é considerada importante pelo governo tanto para o atendimento da população local quanto para o escoamento de produção e transporte de mercadorias entre os dois Estados. As causas e os responsáveis pelo colapso estão em apuração.

Buscas por corpos estão restritas por causa de chuvas

A Marinha do Brasil informou nesta terça que as buscas por corpos estão temporariamente restringidas. A decisão ocorreu por causa do aumento do nível das chuvas na região, que resulta no incremento da vazão da Usina Hidrelétrica Estreito até por volta de sexta-feira, 3.

O aumento da vazão impactará as operações de mergulho e a utilização de drones subaquáticos de 9 horas às 15 horas.

No domingo, 29, mergulhadores retiraram um corpo que estava preso em uma caminhonete submersa no rio.

No mesmo dia, também foram localizados mais dois corpos, um na cabine de um caminhão e outro dentro de um automóvel, igualmente debaixo d’água. A Marinha está desenvolvendo uma estratégia para a retirada das vítimas.