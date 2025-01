Prefeito é acusado de dar carro de luxo ao CV em troca de coação eleitoral

O mesmo investigado envia também uma imagem com ameaças aos que estivessem com adesivos do candidato Tomás em seus veículos, bem como aos bares que abrissem e sediassem concentrações políticas dele. Diversas outras ameaças foram constatadas pela policia durante a investigação", relata as polícias.

Representação das polícias

O resultado da eleição foi de vitória de Braguinha com 11.292 votos (41,01% do total válido), seguido por Tomás, com 8.106 votos, e da candidata Dra. Lígia Protásio (PT), com 7.991 votos.

Nem mesmo a Justiça Eleitoral ficou fora das ameaças, diz a representação. "Durante a reunião de treinamento de mesários, o Cartório Eleitoral de Santa Quitéria recebeu uma ligação de um integrante do Comando Vermelho, que ameaçou atacar a unidade do órgão e matar todos os servidores, caso a Justiça Eleitoral não cessasse as decisões desfavoráveis aos 'manos' do CV."