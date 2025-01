Plantio de soja na Argentina alcança 92,7% e o de milho, 87,4%, diz bolsa

Brasília, 6 - O plantio de soja da safra 2024/25 na Argentina alcançou 92,7% da área estimada, de 18,4 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal de progresso de safra. Na semana, houve um avanço de 8,1 pontos porcentuais nos trabalhos de campo. "O plantio avança a bom ritmo no norte da área agrícola, onde as lavouras cobrem 73% da área", comentou a bolsa.Segundo a bolsa, 93% das lavouras de soja apresentavam condição entre normal e excelente, ante 96% na semana anterior. A bolsa destacou que a manutenção dessa condição vai depender de chuvas futuras.Em relação ao milho, a semeadura da safra 2024/25 atingiu 87,4% da nova previsão de área, um avanço de 6,5 pontos porcentuais na semana. A área projetada a ser semeada na temporada é de 6,6 milhões de hectares. "As chuvas registradas em Córdoba e no sul de Buenos Aires têm melhorado as perspectivas para o milho semeado mais tarde, o que permitirá a conclusão dos planos de plantio nessas regiões. Contudo, a nível nacional, a proporção de culturas com condições hídricas definidas como ótimas ou adequadas diminuiu 6,8 pontos porcentuais devido às altas temperaturas e à falta de precipitação no centro-leste da área agrícola", apontou a bolsa no relatório.A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente era de 91% na última semana, em comparação a 97% na semana anterior.No caso do trigo, a colheita avançou 6,2 pontos porcentuais na semana, para 94,7% da área apta. O rendimento médio chegou a 3.030 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 18,60 milhões de toneladas. "As áreas onde está localizada a área restante a ser colhida têm alto impacto no volume final de produção, portanto, este número estará vinculado aos resultados obtidos no final da colheita", pontuou a bolsa.