Promotoria denuncia seis por assassinato de delator do PCC em SP

- Denis Antônio Martins: Cabo da Polícia Militar, Denis é apontado como um dos executores.

- Ruan Silva Rodrigues: Soldado da PM, Ruan também foi denunciado como atirador.

- Fernando Genauro: Tenente da PM que teria levado Denis e Ruan até o aeroporto.

- Kauê do Amaral Coelho: Teria atuado como olheiro no dia do crime. Segundo o Ministério Público, ele transmitiu informações do "posicionamento da vítima em tempo real". "Visando cumprir sua missão, o denunciado monitorou os movimentos de Vinicius desde o desembarque, mantendo-se distante, entretanto, sem perder contato visual, e comunicando-se via aparelho celular com terceiros", diz a denúncia.

- Diego dos Santos Amaral e Emílio Carlos Gongorra Castilho: O Ministério Público afirma que foram eles que "angariaram o auxílio" de Kauê para monitorar Gritzbach.