PP aprova negociação de federação com União Brasil que pode criar maior bancada da Câmara

O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PI) anunciou na terça-feira, 18, que o partido decidiu seguir com as negociações para formar uma federação com o União Brasil. A decisão foi informada depois que a presidência da sigla convocou reunião para consultar a Executiva Nacional sobre o tema.

"Após intensa discussão, deputados federais, senadores e presidentes de diretórios estaduais decidiram, por unanimidade, dar pleno aval à presidência do partido para prosseguir as tratativas no sentido de consolidar a criação da federação", escreveu Ciro Nogueira em uma publicação no X (antigo Twitter).

O União Brasil ainda não anunciou sua posição. A informação é de que a presidência do partido está de acordo com a negociação, mas deve consultar as bancadas do Legislativo e os governadores.