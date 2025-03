Volta a chover no fim de semana em São Paulo? Veja o que diz a previsão

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas de chuva neste fim de semana, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Conforme o órgão municipal, as precipitações serão mais intensas no domingo.

Hoje, a capital amanheceu com muitas nuvens entre momentos de aberturas de sol. No decorrer do dia, o sol passa a predominar, o que vai favorecer a elevação da temperatura. No fim da tarde, porém, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e a queda da temperatura. "A quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva", afirma o CGE.

No sábado, a presença do ar seco vai garantir um dia ensolarado e quente. "No fim da tarde, no entanto, a quantidade de nuvens aumenta com a entrada da brisa marítima e há expectativa de chuva isolada e de curta duração", projeta o órgão municipal.