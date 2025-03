Em guerra de facções, RJ tem recorde de 1 fuzil apreendido por 12 h em 2025

Seria desejável atuar sobre o mercado de fuzis de forma mais ampla, com identificação de armeiros e locais de montagem dessas armas, com investigações direcionadas que ampliem essa atuação de varejo das operações policiais.

Daniel Hirata, coordenador do Geni-UFF

O Rio de Janeiro enfrenta um problema crônico de controle territorial armado por facções com uso ostensivo de fuzis. O aumento de apreensões quer dizer que a polícia está intensificando a sua atuação ou indica uma presença maior dessas armas nas ruas? Essa pergunta o indicador não responde e é essencial para entendermos o que está acontecendo na guerra entre facções.

Maria Isabel Couto, diretora do Instituto Fogo Cruzado

As facções criminosas têm buscado expandir as suas áreas de domínio, tentando tomar território de organizações rivais. Para isso, precisam adquirir mais fuzis, utilizando-se de um esquema de tráfico de armas vindas de outros países. Na maioria das favelas do Rio, há criminosos circulando com armas de grosso calibre em qualquer horário do dia.

Delegado Marcus Amim, ex-secretário da Polícia Civil do RJ

Polícia encontra resort construído por traficante no Complexo de Israel Imagem: PCERJ/Divulgação

Violência no RJ

TCP tem usado a religião para manter o seu domínio em área em disputa com o CV. Uma operação policial na semana passada encontrou um "resort de luxo" com piscina e um lago com carpas no Complexo de Israel, zona norte do Rio, em território que já foi ocupado pela facção rival.