Zucco lidera intenção de voto para governador do RS e Leite, para senador, diz Paraná Pesquisas

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco (PL-RS) aparece em primeiro lugar na corrida eleitoral pelo governo do Rio Grande do Sul no novo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas, nesta quarta-feira, 19.

No cenário estimulado da pesquisa, ou seja, quando os nomes dos possíveis pré-candidatos são apresentado aos entrevistados, Zucco tem 27,4% das intenções de voto.

Na sequência, a advogada e ex-deputada estadual gaúcha Juliana Brizola (PDT) aparece com 21,2% dos entrevistados, empatada tecnicamente com o atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) do governo Lula, Edegar Pretto (PT), com 21%. Outros três nomes reuniram 15,8% das intenções.