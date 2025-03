Caminhoneiro de acidente que matou 39 pessoas em MG vai a júri popular

O motorista da carreta também foi denunciado por fugir do local do acidente sem prestar socorro. O dono da empresa, por sua vez, foi denunciado por falsidade ideológica. Segundo o MP, ele emitiu dados falsos sobre a carga da carreta para burlar a fiscalização.

Defesa. O UOL entrou em contato com o advogado de Arilton e aguarda retorno sobre o assunto. A reportagem não conseguiu contatar o advogado de Hudson, mas o espaço segue aberto para posicionamento.

Investigações mostraram irregularidades

A investigação apontou que o veículo estava 77% acima do limite de peso. O peso total do veículo e da carga chegou a 103,68 toneladas, excedendo os limites estabelecidos pelo fabricante da carreta e dos semirreboques, que é de 74 toneladas. Além disso, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) proíbe que o peso ultrapasse 58,5 toneladas para o transporte de rochas ornamentais ou chapas serradas, exceto nos casos de transporte em contêineres.

Velocidade superou o dobro da recomendada, diz MP. Segundo a denúncia, o tacógrafo da carreta registrou velocidade de até 132 km/h, quando a recomendada nas condições do veículo era de 62 km/h. No momento da colisão, a carreta estava a 97 km/h em um trecho de 80 km/h.

Investigação apontou que o dono da empresa autorizou o transporte dos blocos com peso acima do limite legal. Além disso, foi constatado que ele ordenou modificações irregulares no semirreboque, comprometendo a estabilidade do veículo.