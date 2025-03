Indígenas resgatados em condição análoga à escravidão voltam para MS

Os 35 indígenas que foram resgatados de condições análogas à escravidão na última segunda-feira em Pedreira, no interior de São Paulo, voltaram na madrugada de hoje para o Mato Grosso do Sul, estado de origem. A informação foi confirmada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho).

O que aconteceu

Volta para casa aconteceu na madrugada de hoje, em um ônibus fretado pela terceirizada, como confirmou o MPT. Indígenas trabalhavam com a coleta de frangos para uma terceirizada, que abastecia um grande frigorífico de São Paulo. Todas as 35 vítimas viviam alojadas em uma casa em "péssimas condições", e dormiam em colchões úmidos, infestados com besouros e mosquitos

Escravizados foram recrutados em aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul. O frigorífico prometeu a eles alojamento mobiliado com camas, alimentação custeada pelo contratante e trabalho registrado, mesmo que 28 dos 35 indígenas não tivesse carteira de trabalho. Para cada trabalhador, o cacique da aldeia recebeu R$ 70 — totalizando R$ 2.450. Eles foram levados da aldeia há 15 dias.