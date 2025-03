Fuvest 2026: veja quando será a primeira e a segunda fase do vestibular da USP

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 24, o cronograma dos seus exames para a Universidade de São Paulo (USP) para o ano de 2026.

As inscrições estarão abertas entre 18 de agosto e 7 de outubro de 2025. A primeira fase dos exames será realizada em 23 de novembro e a segunda, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2025. Entre 9 de dezembro e 12 de dezembro acontecerão as provas de competências específicas, de acordo com cada carreira.

Os locais variam entre cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. A lista de aprovados na 1ª Chamada será divulgada em 23 de janeiro de 2026. As orientações para os aprovados na segunda fase estarão disponíveis na área do candidato no site da Fuvest.