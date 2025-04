Colheita da soja atinge 95% no PR, diz Deral; milho 1ª safra está 95% colhido

São Paulo, 1 - A colheita da safra de soja 2024/25 no Paraná atingiu 95% da área cultivada até a segunda-feira, 31, avanço de 5 pontos porcentuais em relação à semana anterior, segundo boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado.De acordo com o levantamento, 91% das lavouras de soja ainda em campo apresentam boas condições (90% na semana anterior, 9% estão em condição média (10% há sete dias) e não há registros de áreas classificadas como ruins. Em termos fenológicos, 96% das lavouras estão em maturação e 4% em frutificação. A colheita do milho da primeira safra alcançou 95% da área, ante 92% na semana anterior. As lavouras restantes estão com 96% em boas condições (95% há sete dias) e 4% em condição média (5% na semana anterior). O estágio de maturação predomina em 99% das áreas, com 1% ainda em frutificação. Em relação ao milho da segunda safra, o plantio alcançou 99% da área estimada, em comparação com 96% na semana anterior. Do total já semeado, 66% das lavouras estão em boas condições (70% há sete dias), 22% em condição média (21% na semana anterior) e 12% foram classificadas como ruins (9% na semana anterior). As lavouras estão em: germinação (3%), desenvolvimento vegetativo (55%), floração (37%) e frutificação (5%). Ainda não há lavoura de milho da segunda safra em maturação.