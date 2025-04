Cooperativa Lar começa a operar unidade de peixes no Paraná

São Paulo, 2 - A Lar Cooperativa Agroindustrial, com sede em Medianeira (PR), iniciou nesta terça-feira, dia 1º, atuação na piscicultura, com a entrada em operação da Unidade Industrial de Peixes (UIP), em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A estrutura, adquirida da Frimapar em fevereiro, já estava em funcionamento havia cinco anos e agora será operada integralmente pela Lar.A planta tem capacidade atual para abater 12 mil tilápias por dia, totalizando 60 toneladas mensais de produto acabado, e opera com 98 funcionários. A cooperativa projeta investir R$ 5 milhões no local ainda em 2025 para ampliar a capacidade para produção mensal de 110 toneladas. A previsão é chegar a 180 empregados até o segundo semestre do próximo ano.A entrada na piscicultura faz parte de um plano de expansão que prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão nos próximos dez anos, somando aportes da própria cooperativa e dos produtores integrados. O planejamento inclui a construção de um novo frigorífico de peixes em Missal (PR), com capacidade para abater 420 mil tilápias por dia, além de uma fábrica de ração e estrutura para alevinagem. A meta é atingir 30,8 mil toneladas anuais de produto acabado, integrar 350 produtores e gerar 500 empregos diretos.