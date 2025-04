Barroso: separamos emendas de projetos estruturantes das de aparelho de política local

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse que os investimentos públicos no País têm como barreira o orçamento, que é muito engessado devido a um excesso de vinculações, na sua visão.

"O investimento no Brasil é dificultado por um orçamento altamente engessado. As vinculações orçamentárias comprometem a capacidade de um Estado, de um governo de uma maneira geral", declarou Barroso. Além disso, o ministro citou que o aumento da participação parlamentar na distribuição do orçamento fragmentou a aplicação dos recursos.

Barroso citou os esforços do STF para disciplinar o uso das emendas parlamentares, fazendo com que as emendas de bancada e as emendas de comissão sejam destinadas em projetos estruturantes para o País, e não só no "aparelhamento da política local".