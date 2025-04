Casal é preso por suspeita de trancar filho em porta-malas e simular sequestro em SP

Uma mulher e um homem, respectivamente de 28 e 29 anos, foram presos em flagrante na manhã de sexta-feira, 11, na Rua Celso Ferrone, em Jardinópolis, no interior de São Paulo, após manterem o filho de seis anos trancado no porta-malas de um veículo e suspeita de simular o sequestro da criança.

A identidade do casal não foi divulgada pelas autoridades e, por isso, a reportagem não localizou a defesa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o casal havia comunicado o desaparecimento do garoto no dia anterior e, durante as buscas, policiais militares localizaram a criança dentro do carro da família no bosque da cidade.