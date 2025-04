Pfizer interrompe produção de remédio para obesidade ao detectar possíveis danos ao fígado

A Pfizer anunciou a interrupção do desenvolvimento de uma pílula experimental para perda de peso, nomeada danuglipron, depois que um dos participantes do estudo teve "lesões no fígado potencialmente induzidas pelo remédio", segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14. De acordo com a farmacêutica americana, a decisão considerou uma revisão de todas as informações, incluindo dados clínicos do estudo e orientações de órgãos reguladores.

A interrupção do desenvolvimento do medicamento significa que a Pfizer ainda não conseguirá uma fatia do aquecido mercado da obesidade, que, segundo analistas, pode chegar a US$ 100 bilhões até o final da década. Os investidores, que têm se mostrado indiferentes ao projeto do danuglipron, aguardavam os resultados do estudo.

Em nota, a Pfizer reiterou que doenças metabólicas e cardiovasculares, incluindo a obesidade, continuam como um dos focos da empresa, se comprometendo a "avançar programas em esforço para trazer remédios inovadores aos pacientes".