Brasil tem de crescer acima da média mundial, diz Haddad

O último relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 3% da economia global e de 2,1% para o PIB brasileiro em 2023.

"Estou muito otimista, espero que tenhamos um ciclo longo, depois de 10 anos de muita dificuldade. Muitos desafios, alguns criados artificialmente, outros desafios externos que nos abateram, mas aquilo que a gente tinha de aprender a gente tem que ter aprendido. Agora é hora de colher os frutos", observou o ministro.

No começo de setembro, Haddad já tinha projetado um expansão de 3% no PIB em 2023, após um crescimento de 0,9% no segundo trimestre, resultado bastante superior às previsões do mercado, que calculava uma alta de 0,3%. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.