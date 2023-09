Candidato à presidência na Argentina volta a atacar Papa

"O Papa intervém na política, tem grande influência e mostrou que tem uma forte afinidade com ditadores e assassinos, como Castro ou Maduro e, portanto, está ao lado de ditaduras sangrentas", declarou Milei.

A conversa foi publicada no perfil de Tucker na rede social X (antigo Twitter) e já registrou mais de 320 milhões de visitas, número ainda superior ao marcado pela entrevista do americano com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O principal favorito na corrida presidencial segundo as pesquisas já criticou Jorge Bergoglio diversas vezes. Ele, inclusive, chegou a definir o religioso, entre outras coisas, como o "representante do Maligno na terra" e como "comunista".

No entanto, após sua vitória nas primárias, Milei havia moderado seu discurso, dizendo que respeita o Santo Padre e que ele "é o líder espiritual da grande maioria dos argentinos". Além disso, confirmou que o receberia como um chefe de Estado caso fosse à Argentina, durante seu possível mandato.

Na semana passada, o movimento de padres das villas argentinas (espécie de favela) organizou uma missa pública "para reparar os ultrajes" cometidos por Milei contra o Papa. Na ocasião, foi lido um documento no qual se rejeita os ataques do candidato à Presidência e reitera a "necessidade de uma política a favor do bem comum" na Argentina. (ANSA).