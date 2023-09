Papa aparece de surpresa em velório de ex-presidente da Itália

Começou neste domingo (24), na sede do Senado da Itália, o velório do ex-presidente Giorgio Napolitano, que faleceu na última sexta-feira (22), em Roma, aos 98 anos de idade.

Os italianos poderão prestar sua homenagem até o fim da tarde de segunda (25), enquanto o funeral - laico e com honras de Estado - será realizado na manhã de terça (26), no plenário da Câmara dos Deputados.

O velório de Napolitano já registrou as presenças de membros do alto escalão da política italiana, como o presidente Sergio Mattarella, a premiê Giorgia Meloni e os ex-primeiros-ministros Mario Monti, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e Mario Draghi, além do papa Francisco, que apareceu de surpresa no Senado.