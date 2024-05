Mais de 30 m de altura: o que é e pra que serve barragem que rompeu no RS

Barragem 14 de Julho antes do rompimento Imagem: Divulgação

A hidrelétrica 14 de Julho possui 100 megawatts (MW) de potência instalada. Segundo informações do site da companhia, a Usina tem uma estrutura com mais de 30 metros de altura e uma potência instalada de 100 megawatts (MW). A barragem produziu 369.768 MWh em 2022.

Ela é uma barragem de gravidade, feita com concreto compactado a rolo, e ganha esse nome por usar o próprio peso para conter a água.

Já as usinas Castro Alves e a Monte Claro têm 130 MW cada uma, totalizando 360 MW no complexo energético localizado na região nordeste do Rio Grande do Sul.

A usina 14 de Julho, [rompida parcialmente] já estava em estado de alerta e teve o plano de ação de emergência colocado em prática na quarta-feira (1º), em coordenação com as Defesas Civis da região, acarretando acionamento de sirenes de evacuação da área, para que a população local pudesse ser retirada com antecedência e em segurança.