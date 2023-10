Papa Francisco falta em sessão do Sínodo após 'imprevisto'

Os diagnósticos, porém, não estão relacionados com a ausência de Francisco. "Não tem covid", enfatizou o porta-voz da Santa Sé, que não especificou quais os compromissos do pontífice.

A reunião de hoje marca o início dos debates sobre a seção do documento de trabalho (Instrumentum laboris), cujo tema é "uma comunhão que irradia".

Durante a abertura da sessão da assembleia sinodal, o relator-geral apelou ao desenvolvimento de um trabalho de inclusão, para "todos", na Igreja. "Todos são convidados a fazer parte da Igreja. Na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o papa Francisco reiterou as palavras 'todos? todos'", declarou o cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, perante os participantes reunidos no Auditório Paulo 6º.