Número de mortos na guerra entre Israel e Hamas chega a 5,5 mil

Nesta manhã, após aproximadamente 11 horas de relativa "tranquilidade", os disparos de foguetes foram retomados de Gaza em direção ao sul do Israel. As sirenes de alarme soaram várias vezes nas comunidades próximas da Faixa, incluindo Sderot, além de Jerusalém.

Durante a noite passada, mais de 100 alvos do Hamas foram atingidos por Israel em Gaza. Entre eles está um membro do comando naval do grupo fundamentalista, Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, considerado pelos israelenses com co-responsável pelo ataque de 7 de outubro e pelo massacre de civis.

O Exército informou ainda que também atingiu um túnel, depósitos de armas e alguns centros de comando. Uma equipe de lançadores de foguetes do Hamas que tentou atingiu um avião também foi neutralizada.

As tropas de Israel estão se preparando para a próxima fase da guerra, que será a entrada das forças por terra em Gaza e, de acordo com o embaixador de Israel na Rússia, Alexander Ben Zvi, a "decisão de lançar a operação terrestre na Faixa de Gaza foi tomada".

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, declarou ao Parlamento de Israel que existem três fases com as quais o governo pretende eliminar o Hamas.

"A primeira fase é um tiroteio prolongado em Gaza com uma manobra terrestre para eliminar os membros do Hamas e as estruturas da facção. Já a segunda é uma fase intermediária para eliminar ninhos de resistência. A terceira, em vez disso, é a criação na Faixa de uma nova realidade de segurança tanto para os cidadãos de Israel como para os próprios habitantes de Gaza", explicou Gallant.