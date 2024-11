Josias: Tática de Bolsonaro de negar crime e terceirizar não cola mais

Ele, que vestindo farda era um líder sindical dentro do quartel, levou seu sindicalismo para o mundo da política. Este personagem, com toda sua precariedade, apresentou-se ao eleitorado como um candidato antissistema e foi eleito. Nada mais sistêmico do que Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Chefe do golpe, Bolsonaro deixa política da violência como herança

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa ao Brasil a assustadora herança da política baseada na violência, comprovada por seu papel central na trama golpista.

É praticamente certo que o Bolsonaro acabará condenado como o artífice do golpe de Estado, o chefe do movimento golpista. No entanto, nem acho isso o mais grave.

O mais grave é o Bolsonaro ter sido o chefe, o artífice, o comandante da política de violência. Desde a década de 90, ele já defendia guerra civil, violência, tortura, todas essas coisas. E é essa herança que ele está deixando. Ele saiu do governo e o país continua com casos que nunca havia por aqui, como homens-bomba na frente da praça dos Três Poderes.