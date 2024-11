'Discutir comigo um plano para matar alguém nunca aconteceu', diz Bolsonaro

Bolsonaro tem argumentado que não tentou dar golpe porque agiria conforme a Constituição. As chamadas minutas golpistas, apreendidas pela PF, eram rascunhos de decretos que o então presidente assinaria para evitar a posse de Lula por meio de medidas de exceção, como estado de defesa e estado de sítio. Como essas medidas estão previstas na Constituição e precisariam, em tese, de aval do Congresso, Bolsonaro alega que não tentou qualquer ruptura democrática.

Áudio indica que Bolsonaro autorizou "qualquer ação" dos militares até o final do governo dele. O general da reserva Mario Fernandes, que tinha o plano de assassinato de autoridades salvo em um HD externo apreendido, segundo a PF, disse ao tenente-coronel Mauro Cid, em 8 de dezembro de 2022, que havia falado com Bolsonaro na véspera e o então presidente disse que "qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro".

A PF indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas na última quinta (21) por tentativa de golpe. A investigação aponta que o grupo, que inclui os ex-ministros militares Braga Netto e Augusto Heleno, cometeu os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A PGR (Procuradoria-geral da República) vai analisar o relatório da PF e decidir se apresenta ou não uma denúncia contra eles ao STF.

Ex-presidente criticou Moraes após ter sido indiciado pela PF: "Faz tudo o que não diz a lei". "O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", disse Bolsonaro ontem (21) ao colunista Paulo Capelli, do Metrópoles.

O plano contra Moraes, Lula e Alckmin

A PF aponta que o plano para matar autoridades foi impresso no Planalto minutos após Bolsonaro chegar ao prédio. No dia 6 de dezembro de 2022, os militares Mauro Cid e Rafael Oliveira monitoraram os trajetos do ex-presidente por Brasília. Às 17h56 eles foram avisados que Bolsonaro havia chegado ao Planalto e, às 18h09, o plano foi impresso na sala do general Mario Fernandes no local. Pouco depois, o ex-presidente deixou o prédio e voltou ao Palácio do Alvorada, onde morava.