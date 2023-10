Bairro Isola, em Milão, entra na lista dos mais 'cool' do mundo

MILÃO, 24 OUT (ANSA) - A publicação cult inglesa Time Out, também com sede em outros países, pede anualmente a milhares de habitantes de grandes cidades que indiquem os melhores lugares de suas cidades.

Na sexta edição do levantamento, entre os 40 bairros mais cool do mundo, apenas um fica na Itália: Isola, em Milão, não por acaso muito amada pelos jovens.