'Libertar casa de demônios': família é morta em ritual de exorcismo na Itália

O assassinato de uma família inteira na Sicília, sul da Itália, provocou consternação no país devido à ligação do crime com uma suposta prática de exorcismo.

O pedreiro Giovanni Barreca, de 54 anos, confessou ter matado a esposa, Antonella Salamone, 41, e os filhos Kevin, 15, e Emanuel, 5, na pequena cidade de Altavilla Milicia, de apenas 8,7 mil habitantes, no último domingo (11).

A única pessoa que escapou da fúria assassina de Barreca foi sua filha de 17 anos, que acusou o pai de cometer os homicídios durante um "exorcismo".