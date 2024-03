Dorival Júnior faz 1ª convocação para seleção brasileira

A lista completa tem os goleiros Bento, do Athletico Paranaense; Ederson, do Manchester City; e Rafael, do São Paulo, que fará sua estreia pela equipe brasileira.

Para a lateral-direita, além de Danilo, foi convocado Yan Couto, do Girona, da Espanha.

Os laterais-esquerdos serão Ayrton Lucas, do Flamengo, e Wendell, do Porto.

Os zagueiros lembrados foram Lucas Beraldo, do PSG, que trabalhou com Dorival no São Paulo e fará a sua estreia pela seleção; Marquinhos, do PSG; Gabriel Magalhães, do Arsenal; e Murilo, do Palmeiras, outro dos estreantes.

Para o meio de campo as novidades são Pablo Maia, do São Paulo, e Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra, que se somam a André, do Fluminense; Bruno Guimarães, do Newcastle; Casemiro, do Manchester United; Douglas Luiz, do Aston Villa; João Gomes, do Wolverhampton; e Lucas Paquetá, do West Ham, que retorna após um período afastado por suspeita de envolvimento em apostas esportivas.

Com Neymar ainda machucado, os atacantes serão Endrick, do Palmeiras; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Raphinha, do Barcelona; Richarlison, do Tottenham, que ainda se recupera de lesão; Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid; e o estreante Savinho, do Girona.