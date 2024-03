Em meio a tensão com Venezuela, Guiana assina acordo de cooperação com o Brasil

Os governos dos Brasil, Guiana e Suriname divulgaram nesta quinta-feira (29), em Georgetown, capital guiana, uma declaração conjunta na qual expressaram seu compromisso com a paz e propuseram aprofundar seus acordos sobre energia e infraestrutura.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus homólogos Irfaan Ali (Guiana) e Chandrikapersad Santokhi (Suriname) mantiveram uma reunião trilateral nesta quarta (28) à margem da 46ª Caricom (Cúpula da Comunidade do Caribe) realizada em Georgetown.

Os mandatários reafirmaram o compromisso de "trabalhar para a manutenção da América Latina e do Caribe como zona de paz e cooperação", disse o documento divulgado no contexto da tensão entre Guiana e Venezuela pelo controle do Essequibo, território com grandes reservas de petróleo.