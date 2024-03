Israel inclui dia de lembrança do massacre de 7/10 no calendário

A data fixada para essa comemoração permanecerá conforme o calendário hebraico, ou seja, no 24º dia do mês de Tishri.

No entanto, em 2024, essa data cairia em um sábado, então, excepcionalmente, a data original de 7 de outubro será mantida.

Neste domingo, o balanço de vítimas da reação de Israel aos ataques na Faixa de Gaza foi atualizado, registrando 31.645 mortos e 73.676 feridos.

Segundo a mídia local, a delegação israelense liderada pelo chefe do Mossad (Instituto de Inteligência e Operações Especiais), David Barnea, encarregada de conduzir as negociações para uma troca de prisioneiros e reféns com o Hamas, partirá nesta segunda (18) para o Catar.

A emissora de rádio militar acrescentou que a delegação ainda aguarda instruções detalhadas do gabinete de segurança israelense, que deve ser convocado à noite por Netanyahu, especialmente a respeito das margens de manobra nas negociações.

Ainda neste domingo, Netanyahu afirmou que o Hamas estaria impedindo a chegada de ajuda aos civis em Gaza.