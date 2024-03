Família morre em incêndio em residência na Itália

VENEZA, 24 MAR (ANSA) - Pelo menos três pessoas da mesma família morreram neste domingo (24) em um incêndio em uma residência em Sottomarina di Chioggia, na província de Veneza.

O italiano Gianni Boscolo Scarmanati, sua esposa, Luisella Veronese, e seu filho, Davide, dormiam no andar superior da casa quando o fogo começou a se alastrar.

O trio faleceu por ter inalado uma grande quantidade de fumaça, que teria começado no térreo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.