Macron acusa haitianos que destituíram primeiro-ministro de serem 'idiotas'

O presidente francês, Emmanuel Macron, acusou as autoridades haitianas que demitiram o primeiro-ministro Garry Conille, nomeado para o cargo há cinco meses em uma tentativa de estabilizar o país, de serem "completamente idiotas", de acordo com um vídeo que circula nas redes sociais.

O vídeo foi gravado no Rio de Janeiro à margem da cúpula do G20, antes da partida do líder francês na noite de terça-feira para o Chile e sem a presença da imprensa.

O chefe de Estado respondeu, de acordo com sua comitiva, a um haitiano que o questionou "insistentemente", acusando ele e a França de "serem responsáveis pela situação no Haiti".