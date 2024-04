Leclerc admite superioridade de Sainz em início de temporada

"Mas, obviamente, devo demonstrar na pista", salientou.

Leclerc está em terceiro lugar no campeonato, com 59 pontos, contra 55 de Sainz, que perdeu o GP da Arábia Saudita por causa de uma apendicite.

Porém o espanhol já tem uma vitória na temporada e três pódios, contra dois do monegasco. Sem contrato para dar lugar a Lewis Hamilton na Ferrari, Sainz está em negociações com Mercedes e Audi (que assumirá a Kick Sauber) para o ano que vem, mas disse que "todas as opções estão abertas".

"Não houve muitos progressos nas últimas semanas" afirmou.

