Pizzaria de São Paulo é eleita a melhor da América Latina

SÃO PAULO, 18 ABR (ANSA) - Uma pizzaria de São Paulo foi eleita como a melhor da América Latina pelo guia italiano 50 Top Pizza, que apresentou seu primeiro ranking voltado ao subcontinente, destino de centenas de milhares de imigrantes da Itália entre os séculos 19 e 20.

Já dona do título de "melhor pizza napolitana do mundo" em 2023, a Leggera Pizza Napoletana, casa comandada pelo chef André Guidon e que conta com duas unidades na capital paulista, ficou em primeiro lugar na classificação 50 Top Pizza América Latina.

"André Guidon tem uma grande paixão: preparar deliciosas pizzas com massa macia e tipicamente napolitana, recheadas com ingredientes frescos e ótimos produtos italianos", diz um texto no site do 50 Top Pizza.