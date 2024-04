Ativistas tingem canais de Veneza de verde e vermelho

ROMA, 19 ABR (ANSA) - Após as ações em dezembro passado em Veneza, os ativistas climáticos do grupo Extinction Rebellion voltaram a tingir as águas dos canais da cidade italiana, mas desta vez de vermelho e verde.

De acordo com as primeiras informações, o protesto não foi realizado por membros italianos do grupo ambientalista, mas por pelo menos dois franceses.

O ato organizado no Canal Grande ocorreu na véspera da abertura da 60ª Bienal de Arte de Veneza, o maior e mais antigo evento de arte do mundo.