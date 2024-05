'Minha família está abrigada com animais no aviário', diz moradora do RS

Moradores da região de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, estão ilhados, outros abrigados em cidades vizinhas, sem energia e sem qualquer tipo de comunicação. Em Forqueta, uma família buscou abrigo em um aviário, junto com outros animais.

As irmãs Andrea Fucks, 30, e Adriana Fucks, 32, estão fora de casa desde a última segunda-feira (29), quando viram a água invadir de forma rápida e violenta o escritório de contabilidade da família e a própria residência.