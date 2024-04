Megashows na Itália marcarão 30 anos de carreira de Bocelli

As três inesquecíveis noites também se tornarão um filme-show que será distribuído nos cinemas do mundo todo, dirigido pelo nomeado ao Grammy e vencedor do Emmy Sam Wrench, que recentemente também comandou "Taylor Swift - The Eras Tour", o filme-show de maior bilheteria de todos os tempos.

"Desde criança aprendi a sonhar com meu futuro no silêncio encantado dessas colinas. Quero agradecer a todos aqueles que ajudaram os meus sonhos de infância a se tornarem realidade com um show inesquecível", disse Bocelli. (ANSA).

