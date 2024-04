Homem negro morre asfixiado em ação policial nos EUA

Tyson foi abordado com truculência pelos oficiais, que o jogaram no chão. Enquanto um agente algemava as mãos da vítima, o outro se apoiou com o joelho no pescoço do norte-americano, que não resistiu e acabou morrendo.

Após perceberem que o homem não estava respirando, um dos policiais pediu para chamar uma equipe médica, pois não sentia o pulso de Tyson. A imprensa local informou que os agentes chegaram a fazer massagem cardíaca.

A frase dita por Tyson antes de morrer virou um slogan de movimentos que protestam contra a violência policial contra negros, como o Black Lives Matter. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.