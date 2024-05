Eventos climáticos extremos no RS criaram raras ondas de gravidade

Barbosa afirma que as nuvens onduladas — parte visível do fenômeno — foram percebidas em cima de Pelotas. Mas pode ter havido movimentação, uma vez que o satélite passa uma vez por dia sobre o Rio Grande do Sul.

As ondas de gravidade intensificaram as chuvas, já elas se intensificam à medida que as ondas sobem. Isso pode ter provocado chuvas em áreas muito próximas e com intensidade maior.

Humberto Barbosa, meteorologista

Explosão atmosférica vista no Paraguai às 2h30 da sexta-feira Imagem: Lapis/Ufal

Para explicar o efeito das ondas de gravidade, Barbosa lembra o que acontece quando se joga uma pedra em um lago.

"Mas, em vez da água do lago, elas rolam pelo ar e pelo topo das nuvens", relata o pesquisador. "Assim como as ondas se formam no oceano ou em um lago, as ondas também se formam na atmosfera, quando o ar é perturbado. Essa ondulação é provocada por tempestades."

Apesar de o fenômeno ter sido notado em Pelotas, a situação foi mais grave em outras regiões do estado. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba passou dos cinco metros no fim de semana — até então, o recorde era de 4,76 metros, em 1941. A Defesa Civil informou que o número de mortos passou de 80 no Rio Grande do Sul. O governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, incluindo a capital.