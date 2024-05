Batalhão da PM em Santos é alvo de ladrões; furtaram pistolas e munição

A Polícia Militar confirmou ter ocorrido um furto e afirmou que foi instaurado um IPM (inquérito policial militar) e que os armários arrombados foram periciados.

Segundo furto na região

Esse é o segundo furto de armas em unidades da Polícia Militar de Santos em praticamente dois anos e meio. O anterior aconteceu em 29 de outubro de 2021 no posto da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), como informou esta coluna em 5 de novembro de 2021.

Na ocasião foram levados dois fuzis de calibre 5,56, da marca Imbel; dois de calibre 7,62, da Scar, e dois também de calibre 7,62, modelo FAL. Os criminosos furtaram ainda caixas de munição contendo um total de 200 projéteis.

Os fuzis e a munição estavam guardados na sala de reserva das armas do posto policial. Uma escada de alumínio de 12 degraus, dobrável, foi encontrada na parte externa da base militar, do lado direito, na área de matagal, perto do setor de preleção

À época, a Delegacia Sede de Vicente de Carvalho, no Guarujá, Baixada Santista foi comunicada sobre o furto e acionou a Polícia Científica para realizar perícia no local. Peritos do Instituto de Criminalística colheram impressões digitais na escada de alumínio.