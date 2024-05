SP: Justiça manda a júri 14 PMs da Rota acusados de matar e forjar tiroteio

Herbert ocupava o Fiat Palio azul, placas DDE-4459-SP. Ele foi revistado e colocado no compartimento de presos da viatura da Rota e levado para Pirituba. O veículo dele, a princípio, ficou em Guarulhos.

Porém, instantes depois outra viatura da Rota retornou ao local e um PM assumiu a direção do Palio. O veículo foi escoltado pela viatura 91218 da Rota. Imagens de câmeras da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mostraram todo o trajeto das viaturas 91210, 91216 e 91218, se deslocando até a região da execução das vítimas.

A viatura 91218 foi flagrada pela câmera da CET trafegando pela Avenida General Edgard Facó, altura do número 1.754, na zona norte, via de acesso ao local da execução no dia 06 de agosto de 2015, às 13h43m51, a uma velocidade de 23,89 km/h.

Também foi filmada a passagem do Pálio de Herbert, dirigido por um PM, nessa mesma via, no mesmo dia e horário, apenas 01 (um) segundo antes (13h:43min:50seg), a uma velocidade de 25,56 km/h. Ambos os veículos trafegavam pela faixa exclusiva de ônibus.

Às 14h02, quase quatro horas depois de ter sido detido em Guarulhos, Herbert foi encontrado morto na rua Doutor Felipe Pinel, em Pirituba, a 29,4 km de distância do local onde foi abordado pelos PMs.

Além de Herbert, segundo a denúncia do MP-SP, os PMs da Rota também mataram, no mesmo local, Weberson dos Santos Oliveira. De acordo com as investigações, as duas vítimas não tinham vínculo nem se conheciam.