30 anos sem Ayrton Senna: ex-piloto deixou saudades pelo mundo

ROMA, 29 ABR (ANSA) - por Alessandro Castellani - O trágico acidente no circuito de Ímola, na Itália, que matou o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em 1994, fez o dia 1º de maio jamais ser esquecido pelos brasileiros.

Senna é um ídolo no país, mas também se transformou em um ícone global cujo mito perdura até mesmo nos pilotos da atual geração que não conseguiram admirar os feitos do tricampeão mundial, falecido durante o Grande Prêmio de San Marino, com apenas 34 anos.

O brasileiro é considerado uma divindade, pois basta ir ao cemitério do Morumbi, onde Senna está sepultado, para ver em sua lápide coberta de flores os vários depoimentos, orações e até mesmo pedidos de proteção deixados pelos visitantes.