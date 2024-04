Câmara da Argentina aprova Lei de Bases proposta por Milei

A votação dos detalhes passará por 30 capítulos e a expectativa é de uma sessão recorde, que poderá se estender por mais de 48 horas.

Entre as medidas no projeto estão algumas que concedem "superpoderes" ao Executivo na economia. Há ainda uma reforma trabalhista que deve criar um período de experiência de seis meses e acabar com multas para contratações sem registro.

Também estão previstas privatizações e a eliminação da possibilidade de aposentadoria para quem não contribuiu integralmente, além de uma anistia fiscal para patrimônios não declarados no exterior.

Sindicatos, organizações sociais e partidos de esquerda realizam uma vigília em protesto em frente ao Parlamento, com centenas de agentes de ordem posicionados no local. (ANSA).

