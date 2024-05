Carla Araújo: Enquanto a Justiça avança, inação protege Zambelli na Câmara

Também durante o UOL News 2ª edição de hoje, o colunista Tales Faria afirmou que ainda não se sabe qual será a relação de José Dirceu com Lula ou com o governo após a decisão da 2ª Turma do STF de extinguir a condenação da Lava Jato contra o ex-ministro. Mas sabe-se que o PT estará de braços abertos para recebê-lo em sua volta à vida política.

A expectativa é que Dirceu dispute uma vaga como deputado federal, em busca de redenção, nas eleições de 2026.

José Dirceu foi afastado do governo [Lula] no mensalão, aquilo deixou ele bem magoado. Tem toda uma história que ainda vai ter que ser segmentada para a gente poder entender qual vai ser o relacionamento novo entre Lula e José Dirceu, entre o José Dirceu e o governo. O mais certo disso é que o PT está de braços abertos [para ele]. Certamente. Tales Faria, colunista do UOL

Não acredito que o José Dirceu volte a ser a mesma coisa que era. Todas essas pessoas que voltaram depois que saíram [da vida política] e tiveram muito poder, quando voltaram não voltaram com o mesmo poder que tinham antes. É curioso. Acho que ele tem tudo para se eleger, tem uma importância grande no partido dele, o PT, provavelmente sempre terá. Tales Faria, colunista do UOL

